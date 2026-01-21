«Сочи» и «Тюмень» сыграли вничью в контрольном матче
Завершился контрольный матч, в котором встречались «Сочи» и «Тюмень». Команды играли на поле клубной базы «Сочи» в Адлере. Итоговый результат — 2:2.
В составе «Сочи» отличились Михаил Игнатов и Игнасио Сааведра (с пенальти). За «Тюмень» голами отметились Руслан Болов и Артём Аношин.
Ранее в первом контрольном матче зимних сборов «Сочи» сыграл вничью с томским «КДВ» со счётом 2:2.
«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала девять очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (40). «Тюмень» во втором этапе сезона-2025/2026 Леон Второй лиги выступит в группе «Серебро».
