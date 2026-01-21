Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» и «Тюмень» сыграли вничью в контрольном матче

«Сочи» и «Тюмень» сыграли вничью в контрольном матче
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Сочи» и «Тюмень». Команды играли на поле клубной базы «Сочи» в Адлере. Итоговый результат — 2:2.

В составе «Сочи» отличились Михаил Игнатов и Игнасио Сааведра (с пенальти). За «Тюмень» голами отметились Руслан Болов и Артём Аношин.

Ранее в первом контрольном матче зимних сборов «Сочи» сыграл вничью с томским «КДВ» со счётом 2:2.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала девять очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (40). «Тюмень» во втором этапе сезона-2025/2026 Леон Второй лиги выступит в группе «Серебро».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android