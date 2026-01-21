«Урал» объявил об уходе полузащитника сборной Беларуси

Пресс-служба «Урала» объявила об уходе полузащитника сборной Беларуси Валерия Бочерова. Хавбек выступал за «Урал» с января 2024 года.

«Валерий Бочеров покидает «Урал». Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Игроком нашего клуба полузащитник сборной Белоруссии стал в январе 2024 года. Прошлый сезон он провёл в аренде. Всего Валерий за нашу команду провёл шесть официальных матчей. Благодарим Валеру и желаем успешного продолжения карьеры!» — сказано в сообщении пресс-службы «Урала», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бочерова в € 400 тыс.