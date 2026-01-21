Скидки
Главная Футбол Новости

В «Алании» заявили, что команда сыграет на новом стадионе этой весной

Генеральный директор владикавказской «Алании» Бахва Тедеев рассказал, что уже ближайшей весной команда сможет сыграть на новом клубном стадионе.

«Остаётся проверить стадион на безопасность и пройти лицензирование. От нас на данном этапе мало что зависит. Стадион скоро должны ввести в эксплуатацию. В этом сезоне, по моим данным, «Алания» должна сыграть на нём. Строительство завершено, результат принят. Очень ждём, нужно лишь подать на лицензирование стадиона. Остаются технические вопросы, но стадион готов. Поле великолепное!» — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

