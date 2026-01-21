Скидки
Главная Футбол Новости

«Мы победили с большим запасом уверенности». Беллингем — о матче «Реала» с «Монако» в ЛЧ

«Мы победили с большим запасом уверенности». Беллингем — о матче «Реала» с «Монако» в ЛЧ
Комментарии

Полузащитник испанского «Реала» Мадрид Джуд Беллингем высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским «Монако» (6:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

«Мы победили с большим запасом уверенности. Пару матчей назад мы так же играли и против «Бетиса», но сегодня всё вышло иначе. Казалось, мы контролировали игру, вели её с нужной интенсивностью с самого начала.

Было по-настоящему важно закрепиться в лидирующей восьмёрке. В целом команда показала отличную игру. Я очень доволен. По-настоящему хорош был Винисиус. Он остро смотрелся всякий раз, когда получал мяч, и создал множество голевых моментов», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
