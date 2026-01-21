«Мы победили с большим запасом уверенности». Беллингем — о матче «Реала» с «Монако» в ЛЧ

Полузащитник испанского «Реала» Мадрид Джуд Беллингем высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским «Монако» (6:1).

«Мы победили с большим запасом уверенности. Пару матчей назад мы так же играли и против «Бетиса», но сегодня всё вышло иначе. Казалось, мы контролировали игру, вели её с нужной интенсивностью с самого начала.

Было по-настоящему важно закрепиться в лидирующей восьмёрке. В целом команда показала отличную игру. Я очень доволен. По-настоящему хорош был Винисиус. Он остро смотрелся всякий раз, когда получал мяч, и создал множество голевых моментов», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.