«Мы победили с большим запасом уверенности». Беллингем — о матче «Реала» с «Монако» в ЛЧ
Полузащитник испанского «Реала» Мадрид Джуд Беллингем высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским «Монако» (6:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5' 2:0 Мбаппе – 26' 3:0 Мастантуоно – 51' 4:0 Керер – 55' 5:0 Винисиус Жуниор – 63' 5:1 Тезе – 72' 6:1 Беллингем – 80'
«Мы победили с большим запасом уверенности. Пару матчей назад мы так же играли и против «Бетиса», но сегодня всё вышло иначе. Казалось, мы контролировали игру, вели её с нужной интенсивностью с самого начала.
Было по-настоящему важно закрепиться в лидирующей восьмёрке. В целом команда показала отличную игру. Я очень доволен. По-настоящему хорош был Винисиус. Он остро смотрелся всякий раз, когда получал мяч, и создал множество голевых моментов», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.
