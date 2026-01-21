Скидки
Александр Бубнов заявил, что Эракович, Дркушич и Алип сильнее Игоря Дивеева

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что защитники «Зенита» Страхиня Эракович, Ванья Дркушич и Нуралы Алип сильнее новобранца сине-бело-голубых Игоря Дивеева, который присоединился к санкт-петербургскому клубу в это трансферное окно. Прежде Дивеев выступал за ЦСКА.

«Дивеев… Когда травмы… Он ещё и габаритный, и у него невысокая скорость. У него средняя скорость, и в этом проблема будет. И если брать Эраковича, Дркушича, Алипа, я считаю, что они сильнее. В том смысле, что они быстрее и лучше играют персонально, чем он. Нино не назвал? Ну он лидер», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канал «Коммент.Шоу».

