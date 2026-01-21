Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Сами взяли и подарили много голов». Защитник «Монако» Дайер — об 1:6 от «Реала»

«Сами взяли и подарили много голов». Защитник «Монако» Дайер — об 1:6 от «Реала»
Комментарии

Защитник французского «Монако» Эрик Дайер прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги чемпионов с испанским «Реалом» Мадрид (1:6).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

«Забивать мы могли, но и нам в ответ на самом деле — намного больше. Мы понимали, что у «Реала» тяжёлый период, однако и у нас самих — тоже. Ясно, что у «Реала» много классных игроков, и сегодня мы не смогли с ними справиться. Мы пропускали в начале каждого из таймов — впрочем, не думаю, что бывает вообще хоть какой-нибудь подходящий момент для пропущенного гола.

В целом, матч — очень разочаровывающий. Сами взяли и подарили много голов. Теряли мяч, пропускали контратаки, в которых соперники великолепны, а сами мы совершенно ничем не могли воспользоваться. Когда так происходит, за это наказывают. Однако в последнем матче у нас есть все шансы на победу, и мы можем пройти дальше», — приводит слова Дайера официальный сайт УЕФА.

