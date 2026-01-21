Скидки
Мурад Мусаев отреагировал на информацию, что Кривцов может покинуть «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на информацию, что полузащитник «быков» Никита Кривцов может покинуть кубанский клуб в ближайшие полгода. В нынешнем сезоне хавбек провёл 24 матча на клубном уровне, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

– Кривцов – человек, который часто попадает в истории. Несколько лет назад – с лишним весом на сборах, в этом сезоне – с маской.
– После инцидента с маской я как бы въехал в него после матча, но обычно так не делаю. Он был оштрафован, мы много раз поговорили. Тему нужно закрыть. Кривцов – талантливый парень. Он знает, что ему нужно, чтобы сделать следующий шаг.

– По нашей информации, этот человек в течение полугода покинет «Краснодар». Он перестал расти, «Краснодар» ушёл выше, чем он.
– Не считал так до осени. Он стал делать много черновой работы, [трудиться] в прессинге, закрывать зоны. Сейчас, соглашусь, вещи, которые связаны с маской, дисквалификацией… Но он это понимает, такой человек. И вот эта его яркость в игре: когда нужно сыграть проще, а он играет пяткой, нестандартные действия – это и плюс, и минус. Он сам по себе нормальный парень.

– Чисто по игре есть впечатление, что он остановился. Уже больше нужно, чем делает Кривцов.
– Я надеюсь, что он посмотрит вас. Послушает, что вы говорите. Будет для него дополнительной мотивацией, — сказал Мусаев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

