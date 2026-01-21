Скидки
Хаби Алонсо готов возглавить «Ливерпуль» — источник

Хаби Алонсо готов возглавить «Ливерпуль» — источник
Комментарии

Бывший главный тренер леверкузенского «Байера» и мадридского «Реала» Хаби Алонсо готов возглавить «Ливерпуль». Об этом со ссылкой на свои неназванные источники сообщает Indykaila News в социальной сети X.

Отмечается, что Алонсо уверен в своих силах и полагает, что сможет создать в «Ливерпуле» команду мирового класса, используя имеющихся в клубе игроков. При этом информации, предлагали ли Хаби возглавить мерсисайдцев, источник не приводит.

Алонсо работал в «Реале» с лета 2025 года, ранее он трудился в «Байере». Пост главного тренера «сливочных» занял другой экс-игрок мадридцев, Альваро Арбелоа. В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 48 набранных очков в 20 встречах.

