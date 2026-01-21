Скидки
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил о переходе экс-футболистки «Локомотива»

Женский московский ЦСКА в социальных сетях сообщил о подписании контракта с полузащитницей Викторией Козловой.

«Виктория в рамках Winline Суперлиги провела 205 матчей. С 2017 года футболистка выступала за ЖФК «Енисей», в 2021 году перешла в московский «Локомотив». Козлова будет выступать под 29-м номером.

Мы рады приветствовать Викторию в красно-синей семье и желаем успехов в нашем клубе!» — написано в сообщении ЦСКА.

«Здравствуйте, дорогие болельщики! Я Виктория Козлова, новый игрок ЖФК ЦСКА. Очень рада стать частью нашей красно-синей семьи — спасибо вам за поддержку и тёплый приём! В команде меня встретили замечательно, атмосфера действительно классная — чувствуется, что здесь все друг за друга.

Мы уже активно работаем и готовимся к сезону: целей много, задачи амбициозные. Со своей стороны обещаю выкладываться на максимум и делать всё, чтобы радовать вас хорошей игрой. До встречи на матчах!» — сказала Козлова.

Официально
ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера в женскую команду
