Франк Артига поделился ожиданиями от работы с «Рубином»

Новый главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился ожиданиями от работы во главе казанского клуба. Он был назначен в «Рубин» в январе 2026 года. Ранее команду тренировал Рашид Рахимов.

– Какие у вас ожидания от работы с командой?
– На данный момент наша задача — сохранить всё хорошее, что делала эта команда. Есть игровые аспекты, в которых «Рубин» действительно был хорош и очень конкурентоспособен, но есть и другие моменты, которые я как тренер вижу иначе. Думаю, если команда хочет быть выше, она должна больше контролировать ход матчей, а также больше владеть мячом, если мы хотим претендовать на высокие позиции.

Надеюсь, что мой опыт поможет привнести этот аспект в игру «Рубина» — игру в штрафной, что должно помочь команде создавать больше голевых моментов. И повторяю: важно сохранить те великолепные качества игры в обороне, которыми уже обладает команда. Нужно использовать все положительные стороны, которые уже имеются у команды, и добавить некоторые игровые элементы, которые, по моему мнению, необходимо внедрить, чтобы сделать шаг вперёд к новым целям, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

