Главная Футбол Новости

Карседо рассказал, в каком состоянии игроки «Спартака» приехали после зимнего отпуска

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо ответил на вопрос о кондициях футболистов московской команды после зимнего отпуска. Он заявил, что игроки прибыли в расположение клуба в хорошем физическом состоянии.

— В каком состоянии ребята после отпуска?
— Было неожиданно приятно увидеть состояние ребят после паузы. Наши футболисты показали себя настоящими профессионалами. Не всегда после такого большого перерыва игроки приезжают в оптимальном состоянии. Медицинские тесты, вес, беговые тесты — всё очень хорошо, — приводит слова Хуана Карседо «Матч ТВ».

Напомним, на момент зимней паузы в сезоне «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

