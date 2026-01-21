Скидки
Капитан «Динамо» обозначил основную цель клуба на текущий сезон

Комментарии

Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин обозначил главную задачу бело-голубых на весеннюю часть сезона-2025/2026. По словам футболиста, команда постарается выиграть Фонбет Кубок России.

— Какое место для «Динамо» станет приемлемым результатом?
— Понятно, что сейчас мы 10-е, надо подниматься как можно выше. И постараться выиграть Кубок — это главная задача, ради неё и работаем, — сказал Фомин корреспонденту «Матч ТВ».

Напомним, в полуфинале Пути РПЛ Кубка России «Динамо» предстоит провести два матча со «Спартаком». Победитель отправится в финал Пути РПЛ, а проигравший вылетит в Путь регионов (нижнюю сетку).

