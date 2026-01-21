Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о своём самочувствии во время сборов

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился информацией о своём самочувствии во время зимних учебно-тренировочных сборов. Первую часть нынешнего сезона Мир РПЛ «Зенит» завершил на втором месте в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Краснодара» в одно очко.

— Как чувствуете себя? Почти неделя сборов позади.

— Сейчас лучше, чем в том году, тогда и результаты тестов были хуже. Сейчас более-менее нормальные, думаю, всё хорошо.

— Утренние или вечерние тренировки? Что больше нравится и почему?

— Утром мы в основном занимаемся в тренажёрном зале и много бегаем, а вечером работаем с мячом — в тактический футбол играем, соревновательные игры разные устраиваем — очень интересно! — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».