Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о своём самочувствии во время сборов

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о своём самочувствии во время сборов
Комментарии

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился информацией о своём самочувствии во время зимних учебно-тренировочных сборов. Первую часть нынешнего сезона Мир РПЛ «Зенит» завершил на втором месте в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Краснодара» в одно очко.

— Как чувствуете себя? Почти неделя сборов позади.
— Сейчас лучше, чем в том году, тогда и результаты тестов были хуже. Сейчас более-менее нормальные, думаю, всё хорошо.

— Утренние или вечерние тренировки? Что больше нравится и почему?
— Утром мы в основном занимаемся в тренажёрном зале и много бегаем, а вечером работаем с мячом — в тактический футбол играем, соревновательные игры разные устраиваем — очень интересно! — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Бубнов оценил переход Дмитрия Баринова в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android