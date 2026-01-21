Лиам Росеньор поделился ожиданиями от матча «Челси» с «Пафосом» в Лиге чемпионов

Главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор высказался о предстоящем матче общего этапа Лиги чемпионов с кипрским «Пафосом». Встреча состоится сегодня, 21 января.

«Было бы оптимально избежать стыковых матчей, особенно когда ты новый тренер и хочешь, чтобы тренировочные дни помогли тебе лучше закрепить свои идеи, но самое главное — пройти дальше. Это самое важное, поэтому мы сосредоточимся на этой игре.

Встреча с «Пафосом» непростая. Они всё ещё находятся в зоне, где могут пройти дальше. У них есть сильные стороны, если говорить, как Альберт Селадес собрал команду, мы должны это учитывать. Но нам нужно выйти на поле и показать действительно очень хорошую игру, не слишком задумываясь, насколько важно пропустить матчи в будущем. Самое главное — пройти дальше», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».