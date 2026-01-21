Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лиам Росеньор поделился ожиданиями от матча «Челси» с «Пафосом» в Лиге чемпионов

Лиам Росеньор поделился ожиданиями от матча «Челси» с «Пафосом» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор высказался о предстоящем матче общего этапа Лиги чемпионов с кипрским «Пафосом». Встреча состоится сегодня, 21 января.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Было бы оптимально избежать стыковых матчей, особенно когда ты новый тренер и хочешь, чтобы тренировочные дни помогли тебе лучше закрепить свои идеи, но самое главное — пройти дальше. Это самое важное, поэтому мы сосредоточимся на этой игре.

Встреча с «Пафосом» непростая. Они всё ещё находятся в зоне, где могут пройти дальше. У них есть сильные стороны, если говорить, как Альберт Селадес собрал команду, мы должны это учитывать. Но нам нужно выйти на поле и показать действительно очень хорошую игру, не слишком задумываясь, насколько важно пропустить матчи в будущем. Самое главное — пройти дальше», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Тренер «Челси» Росеньор высказался о будущем Стерлинга и Дисаси в команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android