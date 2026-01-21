Скидки
Франк Артига дал смелое обещание фанатам «Рубина»

Франк Артига дал смелое обещание фанатам «Рубина»
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига дал смелое обещание болельщикам команды. Испанец пообещал, что фанаты будут гордиться «Рубином» под его руководством.

— Какое обращение можете адресовать болельщикам?
– Обещаю вам, что вы будете очень гордиться командой. Команда продолжит биться и отдавать все силы на поле, но сделает шаг вперёд, чтобы достичь более высоких целей и в недалёком будущем претендовать на высокие позиции в РПЛ. Я просто приглашаю вас поддерживать нас на стадионе, получать удовольствие от игры, болеть за команду и прежде всего быть с нами в трудные моменты, а они у нас тоже будут. И вместе, как всегда, мы будем побеждать, и вместе будем переживать трудности. Но могу вас заверить, что вы будете очень гордиться командой, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

Новости. Футбол
