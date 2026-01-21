Франк Артига дал смелое обещание фанатам «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига дал смелое обещание болельщикам команды. Испанец пообещал, что фанаты будут гордиться «Рубином» под его руководством.

— Какое обращение можете адресовать болельщикам?

– Обещаю вам, что вы будете очень гордиться командой. Команда продолжит биться и отдавать все силы на поле, но сделает шаг вперёд, чтобы достичь более высоких целей и в недалёком будущем претендовать на высокие позиции в РПЛ. Я просто приглашаю вас поддерживать нас на стадионе, получать удовольствие от игры, болеть за команду и прежде всего быть с нами в трудные моменты, а они у нас тоже будут. И вместе, как всегда, мы будем побеждать, и вместе будем переживать трудности. Но могу вас заверить, что вы будете очень гордиться командой, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».