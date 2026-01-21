Скидки
Брат экс-защитника «Спартака» Неманьи Видича обнаружен мёртвым в Белграде

Старший брат бывшего футболиста московского «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманьи Видича Душан Видич найден мёртвым в Белграде. Об этом сообщает сербское онлайн-издание Novosti.rs. Обстоятельства и причины смерти Душана не раскрываются.

Источник отмечает, что о жизни старшего брата Неманьи мало что известно, поскольку экс-игрок «Спартака» почти никогда и ничего о нём не рассказывал. Душан и Неманья в юности вместе тренировались в сербском клубе «Единство Ужице», позднее Видич-старший перестал заниматься футболом.

Неманья добился больших успехов в ходе своей профессиональной карьеры, став многократным чемпионом Англии.

