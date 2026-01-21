Скидки
Новый тренер женского «Зенита» Тарасюк: первое впечатление получилось очень позитивным

Главный тренер женского санкт-петербургского «Зенита» Алексей Тарасюк высказался о начале работы с командой.

— Уже удалось составить первое впечатление о команде как о коллективе?
— Со многими девчонками мы были знакомы и раньше. В команде собраны настоящие профессионалы — футболистки, тренерский и административный штаб. Поэтому никаких трудностей не возникло. Все понимают, для чего мы здесь находимся, все на одной волне. Первое впечатление получилось очень позитивным.

— Что для вас было самым важным в первые дни работы с командой — познакомиться с игроками, почувствовать атмосферу внутри коллектива или оценить текущее состояние футболисток?
— Здесь всё в комплексе. Разделять эти процессы нельзя. Все эти моменты одинаково значимы и учитываются в работе.

— Насколько для вас важен диалог с футболистками на первых этапах совместной работы?
— Диалог для нас принципиален. Очень важно, чтобы была постоянная обратная связь. Мы должны чувствовать и понимать каждого игрока, и игроки должны понимать нас. Это не вопрос первых дней — это основа всей работы. Мы максимально открыты, и команда это чувствует, — приводит слова Тарасюка официальный сайт «Зенита».

