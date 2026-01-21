Александр Бубнов отреагировал на обвинения в предательстве в адрес Баринова

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на обвинения в предательстве в адрес полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова. Болельщики «Локомотива», за который ранее выступал Баринов, обвиняли хавбека, прежде заявлявшего, что он не будет выступать за другую российскую команду.

— Здесь, смотри, по поводу Иуды… Это связано в первую очередь с тем, что футболистам профессиональным никогда нельзя говорить «никогда». Тем более [при переходе] в стан принципиального противника.

— То есть меньше трепаться?

— Да, да. Ты можешь себе это говорить, кому угодно, только не публично. Потому что тот же Литвинов в любой клуб пойдёт, только не в «Зенит» там. Таких заявлений очень много. Это раз. Во-вторых, Баринов капитан команды. У него заканчивается контракт, он ждёт… Ему предварительно говорят, что будут продлевать. Естественно, что это как минимум на тех же условиях. А для капитана это не солидно. Обычно увеличивают [зарплату], правильно? Потому что достоин, заслужил. Тем более что это, наверное, был бы последний контракт в его жизни. И здесь надо было, что называется, ещё заработать на запас себе, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».