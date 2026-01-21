Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер женского «Зенита» Тарасюк рассказал о предсезонной подготовке команды

Главный тренер женского «Зенита» Тарасюк рассказал о предсезонной подготовке команды
Комментарии

Главный тренер женского санкт-петербургского «Зенита» Алексей Тарасюк высказался о подготовке команды к сезону-2026.

— У команды запланированы три сбора перед стартом сезона. Расскажите, пожалуйста, подробнее о планах на каждый из них. Что ждёт сине-бело-голубых в ближайшее время?
— Первая неделя была посвящена тестированию и оценке функционального состояния. Физическую работу мы всегда стараемся проводить через мяч, чтобы она не была монотонной. Вторая и третья недели в Петербурге — это работа по нашим игровым принципам и фазам. К сборам в Турции мы должны подойти уже с пониманием того, как будем играть. В Турции запланированы игровые сборы: технико-тактическая работа и четыре контрольных матча.

— Болельщики активно интересуются трансферной кампанией. Стоит ли ждать изменений в составе в ближайшее время?
— Мы очень уважаем и ценим наших болельщиков, понимаем их интерес и переживания. Просим проявить терпение. Усиления будут, и в ближайшее время болельщики обо всем узнают, — приводит слова Тарасюка официальный сайт «Зенита».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android