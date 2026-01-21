Скидки
Три игрока из второй команды присоединились к «Зениту» на сборах в Катаре

Комментарии

Три футболиста санкт-петербургского «Зенита-2» прибыли в расположение основной команды на зимнем тренировочном сборе в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

«К тренировочным сборам присоединились игроки «Зенита-2». Приветствуем в Дохе Кирилла Косарева, Матвея Иванова и Андрея Касаджикова!» — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Зенит»

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков. В 19-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой» 27 февраля.

