Роман Шишкин: «Краснодар» — главный фаворит в борьбе за чемпионство РПЛ

Известный российский экс-футболист Роман Шишкин назвал главного фаворита нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Он выделил «Краснодар».

«На мой взгляд, «Краснодар» — главный фаворит в борьбе за чемпионство. Что касается залога успеха, здесь всё достаточно просто — все лидеры с чемпионского сезона остались в команде: Кордоба, Сперцян, Батчи, основные защитники. Также приехало очень хорошее усиление: Перрен и Дуглас Аугусто. Это то качественное усиление, о котором говорил Мусаев. Все просто ждали ухода Сперцяна, но он остался.

Есть стабильность состава, тот же тренер, матёрая команда. Здесь дух чемпиона, и второй сезон показывает, что никуда не делась статистика Кордобы и Сперцяна. Хорошо, что сохранили центральных защитников. Как говорится, от печки — если у тебя всё хорошо в обороне, впереди с такой креативной атакой «Краснодар» всегда что-то придумает. В команде всё сбалансировано, поэтому конкурентам будет очень тяжело. Это первый претендент на чемпионство», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.