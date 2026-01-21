Скидки
Денис Попов предположил, что Семак может «потерять команду» из-за поведения Вендела

Денис Попов предположил, что Семак может «потерять команду» из-за поведения Вендела
Бывший футболист «Черноморца», ЦСКА и московского «Торпедо» Денис Попов поделился мнением о том, как опоздание полузащитника Вендела на зимние сборы может сказаться на «Зените». Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что бразилец готов платить за то, что не прибыл на сборы вовремя.

«Если ему это позволяют, то такова система взаимодействия между ним и клубом. Другое дело, как это влияет на его игру и на саму обстановку в команде. Чтобы не получилось так, что одним можно всё, а другим — ничего. Вопрос к главному тренеру и к руководству, насколько они контролируют ситуацию и управляют ей. Если она никому не вредит, то пусть Вендел приезжает позже.

В любом случае надо понимать, что бразильцы очень тяжёлые ребята в плане порядка и дисциплины. С ними надо держать ухо востро и всегда быть готовым к подобным щекотливым ситуациям. Одно дело — потерять одного игрока, и совершенно другое дело — потерять команду в целом из-за одного игрока», — приводит слова Попова «Спорт уик-энд».

