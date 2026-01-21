Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шишкин назвал причины неудачи Деяна Станковича в «Спартаке»

Роман Шишкин назвал причины неудачи Деяна Станковича в «Спартаке»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Роман Шишкин порассуждал, в чём заключаются причины неудачи Деяна Станковича в «Спартаке».

— Главная причина неудачи Станковича в «Спартаке» — излишняя эмоциональность?
— Я бы не стал называть это главным. В совокупности это выбивало и «Спартак», и самого Станковича. Однако были моменты, когда возникало много вопросов и по заменам, и по смещению Угальде на левый фланг. Повлияло всё в совокупности. Если мы видим со стороны, что не всё гладко, то внутри чувствуется наиболее остро. Когда нет результата, захлёстывают эмоции, — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Карседо рассказал, в каком состоянии игроки «Спартака» приехали после зимнего отпуска
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android