Вячеслав Чанов: Баринов может помочь ЦСКА побороться за чемпионство

Бывший футболист ЦСКА Вячеслав Чанов выразил мнение, что полузащитник Дмитрий Баринов поможет армейцам в борьбе за чемпионство РПЛ. На зимний перерыв ЦСКА ушёл, занимая четвёртое место в турнирной таблице.

«Не зря Баринов считается одним из лучших игроков первой части сезона РПЛ. Я с этим полностью согласен. Это очень приятный и неожиданный трансфер. Конечно, Баринов может помочь ЦСКА побороться за чемпионство. Я думаю, тут даже вопросов не возникает.

И Баринов, и появление нападающего — это те аспекты, которые нужны команде. Тренерский штаб сам определяет, кого брать. Они решили выбрать такую политику — это прекрасно!» — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.