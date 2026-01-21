Скидки
Главная Футбол Новости

Артига ответил, поможет ли ему в «Рубине» опыт работы в «Барселоне»

Артига ответил, поможет ли ему в «Рубине» опыт работы в «Барселоне»
Новый главный тренер «Рубина» Франк Артига ответил, поможет ли ему в казанском клубе опыт работы в структуре «Барселоны». Одним из его прошлых мест работы была академия каталонского клуба.

– Ваш опыт работы в академии «Барселоны» с воспитанниками, которые сегодня играют на топ-уровне, поможет вам раскрыть и помочь молодым игрокам «Рубина» дойти до взрослого уровня и первой команды? И что знаете о молодых игроках в «Рубине», академии клуба?
– Сейчас у нас здесь несколько молодых игроков, пришедших из академии, которых я хочу вовлечь в тренировочный процесс, чтобы последить за их развитием и понять, какой ментальностью они обладают и насколько они близки к первой команде. Это обычно не происходит мгновенно, требуется предварительная работа по адаптации этих игроков в основной команде.

Но отмечу, что мне действительно очень нравится работать с молодёжью, я хочу участвовать в этом процессе воспитания, помогая академии и тренерам в обучении. Куда бы я ни приходил, меня об этом просят, и я с радостью делюсь своим опытом. 11 лет в «Ла Масии» – это уникальный опыт, академия славится своим неповторимым футбольным стилем и уникальной методикой по по воспитанию футболистов-профессионалов. И, конечно, это что я делаю с удовольствием. Исходя из моего резюме, я считаю своим долгом участвовать в этом процессе вместе с академией и молодыми игроками первой команды, — приводит слова Артиги сайт «Рубина».

