Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Стало известно, каких игроков в РПЛ чаще всех проверяли на допинг в 2025 году

Стало известно, каких игроков в РПЛ чаще всех проверяли на допинг в 2025 году
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал допинг-отчёт по итогам 2025 года. Так, стало известно, каких игроков из Мир Российской Премьер-Лиги чаще других проверяли на запрещённые вещества.

Всего допинг-тесты сдавали 147 футболистов. Чаще других это делали Алексей Батраков («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Сергеев («Динамо»), Илья Рожков («Рубин») и Вячеслав Литвинов («Сочи»). Каждый из упомянутых игроков сдавал допинг-пробы по три раза.

«Всего в 2025 году РУСАДА провела 188 тестирований футболистов клубов РПЛ и ФНЛ. Тестирование нередко носило комплексный характер и включало забор нескольких видов биологических проб. В общей сложности допинг-контролю подверглись 147 футболистов.

Наибольшее количество визитов допинг-офицеров пришлось на Алексея Батракова, Станислава Акгацева, Вячеслава Литвинова, Ивана Сергеева и Илью Рожкова — каждый из них сдавал пробы по три раза», — сказано в отчёте РФС.

