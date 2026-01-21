Скидки
Гарет Бэйл — об увольнении Алонсо из «Реала»: не удивлён, я знаю, как работает «Мадрид»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма», мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал уход с должности главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо.

«Хаби? Я не удивлён. Я знаю, как работает «Реал». Если результатов нет, а их толком не было, тебя увольняют», — приводит слова Бэйла Madrid Xtra в социальной сети X.

Испанец возглавлял «Реал» с лета 2025 года, ранее он работал в «Байере». Пост главного тренера «сливочных» занял другой экс-игрок мадридцев, Альваро Арбелоа. В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 48 набранных очков в 20 встречах.

