Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Чанов: результаты Хайкина в ЛЧ говорят сами за себя — российская вратарская школа жива

Чанов: результаты Хайкина в ЛЧ говорят сами за себя — российская вратарская школа жива
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о российском голкипере норвежского «Будё-Глимт» Никите Хайкине. Ранее «Будё-Глимт» обыграл английский «Манчестер Сити» в матче общего этапа Лиги чемпионов со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'     3:0 Хёуге – 58'     3:1 Шерки – 60'    
Удаления: нет / Родри – 62'

«К сожалению, не видел матч «Будё-Глимт» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Хочу сказать, что результаты Никиты Хайкина говорят сами за себя. Очень здорово, когда наши вратари в такой сложный период выступают за зарубежные клубы и показывают прекрасную игру. Думаю, это лишнее подтверждение, что наша советская и российская вратарская школа была, есть и будет!» — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

