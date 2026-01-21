Чанов: результаты Хайкина в ЛЧ говорят сами за себя — российская вратарская школа жива

Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о российском голкипере норвежского «Будё-Глимт» Никите Хайкине. Ранее «Будё-Глимт» обыграл английский «Манчестер Сити» в матче общего этапа Лиги чемпионов со счётом 3:1.

«К сожалению, не видел матч «Будё-Глимт» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Хочу сказать, что результаты Никиты Хайкина говорят сами за себя. Очень здорово, когда наши вратари в такой сложный период выступают за зарубежные клубы и показывают прекрасную игру. Думаю, это лишнее подтверждение, что наша советская и российская вратарская школа была, есть и будет!» — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.