Чанов: результаты Хайкина в ЛЧ говорят сами за себя — российская вратарская школа жива
Поделиться
Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о российском голкипере норвежского «Будё-Глимт» Никите Хайкине. Ранее «Будё-Глимт» обыграл английский «Манчестер Сити» в матче общего этапа Лиги чемпионов со счётом 3:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22' 2:0 Хёг – 24' 3:0 Хёуге – 58' 3:1 Шерки – 60'
Удаления: нет / Родри – 62'
«К сожалению, не видел матч «Будё-Глимт» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Хочу сказать, что результаты Никиты Хайкина говорят сами за себя. Очень здорово, когда наши вратари в такой сложный период выступают за зарубежные клубы и показывают прекрасную игру. Думаю, это лишнее подтверждение, что наша советская и российская вратарская школа была, есть и будет!» — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 января 2026
-
17:10
-
16:54
-
16:50
-
16:48
-
16:43
-
16:42
-
16:30
-
16:30
-
16:30
-
16:23
-
16:14
-
16:10
-
16:10
-
16:03
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:54
-
15:52
-
15:46
-
15:33
-
15:25
-
15:22
-
15:20
-
15:17
-
15:06
-
15:04
-
15:01
-
14:50
-
14:42
-
14:37
-
14:15
-
14:13
-
14:03
-
13:57