Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Вячеслав Чанов: хотелось бы, чтобы ЦСКА получил Гонду, но оставил Дивеева

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об обмене защитника армейцев Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.

«Хотелось бы получить Лусиано Гонду и оставить Дивеева. Но это решение тренерского штаба. Наверное, они знают, что делают. Появится Лукин, как в своё время появился Дивеев, которого никто не видел. Ещё не закончилось трансферное окно, вполне возможно, что ЦСКА имеет кого-то на прицеле из центральных защитников. Здесь надо просто подождать до конца. Конечно, всегда жалко, когда уходят ребята, которые уже полностью вписались в обойму», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

