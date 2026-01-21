Роман Шишкин: в «Спартаке» больше шумихи и околофутбольных дел — это выбивает

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался о высоком уровне давления на московский клуб.

«Интерес к «Спартаку» очень большой, как и требования. Любой игравший в «Спартаке» скажет, что там присутствует дух победителя вне зависимости от места. Бывают разные периоды и реалии, но «Спартак» всегда боролся за высокие места. Успех приходит только тогда, когда команда сконцентрирована на результате и футболе, когда никто не мешает и нет отставок. Когда никто не вставляет палки в колёса, тогда есть результат. Сейчас в «Спартаке» немного другая история. Больше шумихи, околофутбольных дел. Это всё выбивает, влияет на руководство и футболистов. Когда такой дисбаланс в команде, он чувствуется. Я бывал в таких ситуациях — это выбивает. Пожелаю «Спартаку», чтобы всё работало, как часы. Обидно, ведь всё для этого есть: финансы, стадион, болельщики, классный состав, не хуже «Зенита» и «Краснодара», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.