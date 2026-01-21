«Это попадалово». Бубнов — о Жерсоне и «Зените»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о бывшем полузащитнике «Зенита» Жерсоне. Сине-бело-голубые продали хавбека в «Крузейро» в это трансферное окно. За «Зенит» Жерсон играл с лета 2025-го.

— По Жерсону сразу скажу, что это попадалово. В том смысле, что он далеко не Вендел. Потом с лишним весом.

— Мне кажется, он приехал сюда без настроения, потому что сорвался переход в Саудовскую Аравию.

— И без настроения. И вообще никакой. Можно сказать, что он тормозил даже игру, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канал «Коммент.Шоу».



За «Зенит» Жерсон провёл 15 матчей во всех турнирах и забил два гола — по одному в Фонбет Кубке России и Мир РПЛ.