Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Это попадалово». Бубнов — о Жерсоне и «Зените»

«Это попадалово». Бубнов — о Жерсоне и «Зените»
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о бывшем полузащитнике «Зенита» Жерсоне. Сине-бело-голубые продали хавбека в «Крузейро» в это трансферное окно. За «Зенит» Жерсон играл с лета 2025-го.

— По Жерсону сразу скажу, что это попадалово. В том смысле, что он далеко не Вендел. Потом с лишним весом.

Мне кажется, он приехал сюда без настроения, потому что сорвался переход в Саудовскую Аравию.
— И без настроения. И вообще никакой. Можно сказать, что он тормозил даже игру, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канал «Коммент.Шоу».

За «Зенит» Жерсон провёл 15 матчей во всех турнирах и забил два гола — по одному в Фонбет Кубке России и Мир РПЛ.

