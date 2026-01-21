ЦСКА подтвердил переход Родриго Вильягры в «Интернасьонал»

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что полузащитник Родриго Вильягра арендован бразильским «Интернасьоналем» до конца 2026 года. Отмечается, что стороны договорились об обязательном выкупе прав на игрока при исполнении им определённых условий.

Ранее в СМИ сообщалось, что Вильягра перейдёт в «Интернасьонал» на правах аренды с обязательным выкупом за $ 5 млн.

Родриго выступал за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник провёл 11 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вильягры в € 4 млн.