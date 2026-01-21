Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА подтвердил переход Родриго Вильягры в «Интернасьонал»

ЦСКА подтвердил переход Родриго Вильягры в «Интернасьонал»
Комментарии

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что полузащитник Родриго Вильягра арендован бразильским «Интернасьоналем» до конца 2026 года. Отмечается, что стороны договорились об обязательном выкупе прав на игрока при исполнении им определённых условий.

Ранее в СМИ сообщалось, что Вильягра перейдёт в «Интернасьонал» на правах аренды с обязательным выкупом за $ 5 млн.

Родриго выступал за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник провёл 11 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вильягры в € 4 млн.

Материалы по теме
Официально
Родриго Вильягра перешёл из ЦСКА в «Интернасьонал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android