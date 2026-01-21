Скидки
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Артига: руководство считает, что «Рубин» должен претендовать на более высокие места в РПЛ

Новый главный тренер «Рубина» Франк Артига обозначил позицию руководства клуба по поводу амбиций нынешнего состава. Сейчас казанцы идут на седьмом месте в Мир РПЛ. Однако боссы «Рубина» считают, что команда способна на большее.

«Руководство считает, что игроки, которые у нас есть, обладают уровнем, позволяющим нам претендовать на более высокие позиции в таблице. Это для них высокая оценка, но одновременно и требование, ответственность. Хочу донести им и сделать их участниками этого процесса, в котором они являются главными действующими лицами. И, как уже сказал, на уровне штаба, как и на уровне игроков, я увидел и почувствовал очень хорошую готовность к нашей работе», — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

