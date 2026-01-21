Скидки
РФС объявил, какие клубы РПЛ чаще всех проверялись на допинг в 2025 году

Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал допинг-отчёт по итогам 2025 года. В частности, стало известно, какие клубы из Мир Российской Премьер-Лиги чаще других проверялись на запрещённые вещества — это «Краснодар» и «Локомотив» (по 11 футболистов).

«Среди клубов Мир РПЛ чаще всего проверялись игроки «Краснодара» и «Локомотива»: в каждом клубе по 11 футболистов суммарно прошли 15 процедур допинг-контроля. Аналогичный показатель зафиксирован у «Сочи» — 15 проб у девяти игроков. В ЦСКА, «Зените» и «Балтике» были протестированы девять футболистов (14, 12 и 10 проб соответственно). В «Спартаке» и «Рубине» проверили по восемь игроков, в московском «Динамо» — шесть футболистов. Реже всего в сезоне допинг-контролю подвергались игроки «Оренбурга» — проведено одно тестирование», — сказано в заявлении РФС.

