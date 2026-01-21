Роман Шишкин оценил перспективы в «Спартаке» нового тренера Карседо

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался о перспективах нового главного тренера красно-белых Хуана Карседо. Он был назначен в московский клуб в январе 2026 года.

— Я не слышал об этом тренере. Слышал о его успехах, но как о самом тренере — маловато. Знаю, что он работал с Эмери, был в хороших клубах с большими титулами и опытом. Сейчас у него такой период в карьере, когда нужно быть главным тренером, а это абсолютно другая роль. Здесь будет непросто. Как он поведёт себя в новых условиях — непонятно. Каких-то больших ожиданий никто не испытывает, если спросить болельщиков или экспертов.

Если исходить из истории, когда приезжают иностранцы, это именитые люди, которые приносили результат. Можно вспомнить Адвоката, Хиддинка, Спаллетти. Здесь же по именитости вопросы. Многие хотели российского тренера, но «Спартак» не отходит от своих принципов — опять иностранный тренер. Карседо будет тяжело работать, несмотря на опыт и успехи с «Пафосом». Большой плюс, что у него достаточно времени для подготовки команды.

— Поможет ли ему бэкграунд в «Спартаке» в штабе у Эмери?

— Это разные команды. Роль помощника и главного тренера, который сам принимает решения практически во всех компонентах, — это разное. Помощник есть помощник, он может внести что-то своё, но последнее слово всегда за главным тренером. Это то же самое, что быть хорошим футболистом не значит стать хорошим тренером. Нет смысла вспоминать, где он работал, что выигрывал. С сегодняшнего дня начинается спартаковская история Карседо, — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.