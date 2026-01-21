Скидки
Главная Футбол Новости

«Приехал поэкспериментировать». Шишкин оценил работу Станковича в «Спартаке»

«Приехал поэкспериментировать». Шишкин оценил работу Станковича в «Спартаке»
Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин оценил период работы Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых. Серб был уволен в конце 2025 года.

«В первом сезоне у Станковича была хорошая серия. С приобретением Барко команда стала действовать креативно. После пяти или шести хорошо проведённых матчей было ощущение, что есть свет в конце тоннеля. Возвращаюсь к тому, что эмоции захлестнули и сказались на результатах. Все уже понимали, что Станковича уберут. Надо понимать, что он был классным футболистом, но тренерский путь только начинает. Дай бог, чтобы Деян сделал правильные выводы и в следующих клубах научился бороться со своими эмоциями. Напоминает, как говорили про Абаскаля: «Приехал поэкспериментировать». На родине у Станковича больше шансов проявить себя как тренера», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

