Абаскаль оценил нового тренера «Спартака» Хуана Карседо и его штаб

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил нового наставника красно-белых Хуана Карседо. Он положительно отозвался о Карседо и его тренерском штабе.

— Знаю весь тренерский штаб Хуана. Могу сказать, что это настоящие профессионалы и хорошие люди. Они способны добиться успеха в «Спартаке», — приводит слова Гильермо Абаскаля «Матч ТВ».

Напомним, Хуан Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. Испанец подписал контракт до лета 2028 года. Ранее он работал в кипрском «Пафосе».

«Спартак» на момент зимней паузы в сезоне занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.