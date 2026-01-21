Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абаскаль оценил нового тренера «Спартака» Хуана Карседо и его штаб

Абаскаль оценил нового тренера «Спартака» Хуана Карседо и его штаб
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил нового наставника красно-белых Хуана Карседо. Он положительно отозвался о Карседо и его тренерском штабе.

— Знаю весь тренерский штаб Хуана. Могу сказать, что это настоящие профессионалы и хорошие люди. Они способны добиться успеха в «Спартаке», — приводит слова Гильермо Абаскаля «Матч ТВ».

Напомним, Хуан Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. Испанец подписал контракт до лета 2028 года. Ранее он работал в кипрском «Пафосе».

«Спартак» на момент зимней паузы в сезоне занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
«Деньги не были главным. «Спартак» знают во всём мире». Первые слова Карседо в России
«Деньги не были главным. «Спартак» знают во всём мире». Первые слова Карседо в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android