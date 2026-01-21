Чанов: травма Сафонова — беда, но он доказал, что «ПСЖ» может на него рассчитывать

Тренер вратарей Вячеслав Чанов высказался о положении российского голкипера Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен». Недавно футболист получил перелом руки.

«Всякое может быть. Конечно, любая травма нежелательна, беда для любого игрока. Тем более для Сафонова, который отыграл тот матч, где взял четыре мяча в серии пенальти. Не хотелось бы, чтобы он пропускал игры за «ПСЖ», но, к сожалению, это футбол.

Руководство клуба взяло паузу, не хотят его потерять. В последнем матче, когда он получил травму, доказал, что на него можно рассчитывать. Нужно терпение, придётся подождать. Жалко, что он не играет сейчас за из-за травмы», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.