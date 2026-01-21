Скидки
Артём Дзюба определил, в какие зарубежные клубы нужно переходить Батракову и Кисляку

Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба считает, что полузащитникам Матвею Кисляку из ЦСКА и Алексею Батракову из «Локомотива» стоит переходить в зарубежные клубы, которые по уровню будут выше среднего.

«Мне кажется, им надо ехать не в середнячки, а в клубы чуть выше середняка. А готовы ли они физически и психологически? Вопрос, на самом деле, открытый», — приводит слова Дзюбы «РИА Новости Спорт».

Кисляк в текущем сезоне отыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей. 20-летний Батраков забил 15 голов в 23 играх. ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ, «Локомотив» — третий.

