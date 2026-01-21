Скидки
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Челси — Пафос: прямая онлайн-трансляция матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

«Челси» — «Пафос»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челси» и «Пафос». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
В минувшем туре лондонская команда уступила «Аталанте» со счётом 1:2, а кипрский клуб проиграл «Ювентусу» (0:2). В следующем туре «Челси» встретится с «Наполи» (28 января), а «Пафос» — с пражской «Славией» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Какие карточки есть в футболе:

