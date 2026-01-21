Скидки
Главная Футбол Новости

Чанов: Головина всё устраивает в «Монако», но надо посмотреть на результаты команды

Чанов: Головина всё устраивает в «Монако», но надо посмотреть на результаты команды
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2029-го.

«Думаю, здесь лучше спросить у Саши, что он хочет. Вполне возможно, что Головина всё устраивает в «Монако» — и условия, и отношения. Сейчас надо просто подождать и посмотреть на ситуацию с результатами команды. Куда это всё развернётся, как оно пойдёт.

Для наших футболистов и спортсменов сейчас сложный период. Всё-таки здорово, что они есть, что мы о них говорим, что они играют в хороших чемпионатах», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

