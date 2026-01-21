«Марсель» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Марсель» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре марсельская команда победила «Юнион» со счётом 3:2, а мерсисайдцы выиграли у «Интера» со счётом 1:0. В следующем туре «Марсель» встретится с «Брюгге» (28 января), а «Ливерпуль» — с «Карабахом» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Рекорды «Ливерпуля»: