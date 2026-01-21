Скидки
Футбол Новости

Марсель — Ливерпуль: прямая онлайн-трансляция матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

«Марсель» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Марсель» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
В минувшем туре марсельская команда победила «Юнион» со счётом 3:2, а мерсисайдцы выиграли у «Интера» со счётом 1:0. В следующем туре «Марсель» встретится с «Брюгге» (28 января), а «Ливерпуль» — с «Карабахом» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
