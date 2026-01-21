Александр Бубнов: Хуан Карседо сильнее Станковича

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что новый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо сильнее сербского специалиста Деяна Станковича, который ранее возглавлял красно-белых. Станкович сейчас работает в «Црвене Звезде».

— Вот сейчас, когда я посмотрел, проанализировал и сопоставил, могу сказать, что он сильнее Станковича.

— Почему?

— А Станкович, если бы его не убрали, мог бы бороться за чемпионство.

— А как вы сделали вывод, что он сильнее Станковича?

— Ну я сопоставил. Опыт работы, у Станковича…

— Станкович становился чемпионом.

— Слушай, у Станковича такого опыта работы, как у него, на таком уровне, нет, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канал «Коммент.Шоу».