Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Попов: средней линии ЦСКА нужен такой игрок, как Баринов

Денис Попов: средней линии ЦСКА нужен такой игрок, как Баринов
Комментарии

Бывший футболист «Черноморца», ЦСКА и московского «Торпедо» Денис Попов прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. По мнению Попова, армейцам опытный Баринов пригодится.

— Армейцы усилились Бариновым.
— А вот это интересно! Молодой средней линии ЦСКА нужен был такой опытный игрок, как Баринов. Другое дело, почему его не сохранил «Локомотив». Наверно, у них своё видение, свой вектор развития.

— «Локомотиву», видимо, Дмитрий оказался больше не нужен.
— Там другая ситуация — не то чтобы не нужен… У них же были проблемы по продлению контракта. Удивительно что? Притом что «Локомотив» и ЦСКА на сегодняшний день сопоставимы по финансам, «Локомотив» не договорился с Бариновым по новому контракту. Почему, могут сказать те, кто знает ситуацию изнутри. Как говорится, нашла коса на камень, вот и всё. Поэтому Баринов решил сменить место работы, принял новый вызов. Куча нюансов, которые знают только он и руководство «Локомотива», — приводит слова Попова «Спорт уик-энд».

Материалы по теме
Бубнов оценил переход Дмитрия Баринова в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android