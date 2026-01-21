Денис Попов: средней линии ЦСКА нужен такой игрок, как Баринов

Бывший футболист «Черноморца», ЦСКА и московского «Торпедо» Денис Попов прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. По мнению Попова, армейцам опытный Баринов пригодится.

— Армейцы усилились Бариновым.

— А вот это интересно! Молодой средней линии ЦСКА нужен был такой опытный игрок, как Баринов. Другое дело, почему его не сохранил «Локомотив». Наверно, у них своё видение, свой вектор развития.

— «Локомотиву», видимо, Дмитрий оказался больше не нужен.

— Там другая ситуация — не то чтобы не нужен… У них же были проблемы по продлению контракта. Удивительно что? Притом что «Локомотив» и ЦСКА на сегодняшний день сопоставимы по финансам, «Локомотив» не договорился с Бариновым по новому контракту. Почему, могут сказать те, кто знает ситуацию изнутри. Как говорится, нашла коса на камень, вот и всё. Поэтому Баринов решил сменить место работы, принял новый вызов. Куча нюансов, которые знают только он и руководство «Локомотива», — приводит слова Попова «Спорт уик-энд».