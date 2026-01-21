Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Хурадо оценил назначение Карседо на пост главного тренера команды

Экс-игрок «Спартака» Хурадо оценил назначение Карседо на пост главного тренера команды
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Хурадо оценил назначение Хуана Карседо на пост главного тренера московской команды. Футболист выступал в составе красно-белых в 2012 году, когда Карседо работал в команде в качестве помощника Унаи Эмери.

«Карседо — большой тренер и отличный человек. Для «Спартака» он прекрасный вариант», — сказал Хурадо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

5 января «Спартак» объявил о назначении Хуана Карседо главным тренером команды. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб он возглавлял кипрский «Пафос», который под руководством наставника впервые в своей истории вышел в основную стадию Лиги чемпионов. Также вместе с клубом испанец выигрывал чемпионат и Кубок Кипра.

Материалы по теме
«Деньги не были главным. «Спартак» знают во всём мире». Первые слова Карседо в России
«Деньги не были главным. «Спартак» знают во всём мире». Первые слова Карседо в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android