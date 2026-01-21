Экс-игрок «Спартака» Хурадо оценил назначение Карседо на пост главного тренера команды

Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Хурадо оценил назначение Хуана Карседо на пост главного тренера московской команды. Футболист выступал в составе красно-белых в 2012 году, когда Карседо работал в команде в качестве помощника Унаи Эмери.

«Карседо — большой тренер и отличный человек. Для «Спартака» он прекрасный вариант», — сказал Хурадо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

5 января «Спартак» объявил о назначении Хуана Карседо главным тренером команды. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб он возглавлял кипрский «Пафос», который под руководством наставника впервые в своей истории вышел в основную стадию Лиги чемпионов. Также вместе с клубом испанец выигрывал чемпионат и Кубок Кипра.