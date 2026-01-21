Тренер «Монако» Поконьоли: результаты не радуют, но они станут лучше

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли дал комментарий касательно поражения своей команды в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:6) в контексте последних результатов монегасков.

«Я достаточно спокоен [по поводу своего будущего], потому что при подготовке к матчам всегда стараюсь сохранять позитивный настрой. Результаты не соответствуют ожиданиям, но могу честно сказать, что мы прилагаем все усилия.

Результаты не радуют, однако в какой-то момент они станут лучше. Надеюсь, за время моей работы здесь это произойдёт. Моё будущее в клубе зависит не от меня, но я бы ничего не изменил в той работе, которую проделал ранее. Если бы я поступил иначе, ситуация была бы ещё сложнее», — приводит Поконьоли Get French Football News.