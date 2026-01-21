Скидки
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Тренер «Монако» Поконьоли: результаты не радуют, но они станут лучше

Комментарии

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли дал комментарий касательно поражения своей команды в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:6) в контексте последних результатов монегасков.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

«Я достаточно спокоен [по поводу своего будущего], потому что при подготовке к матчам всегда стараюсь сохранять позитивный настрой. Результаты не соответствуют ожиданиям, но могу честно сказать, что мы прилагаем все усилия.

Результаты не радуют, однако в какой-то момент они станут лучше. Надеюсь, за время моей работы здесь это произойдёт. Моё будущее в клубе зависит не от меня, но я бы ничего не изменил в той работе, которую проделал ранее. Если бы я поступил иначе, ситуация была бы ещё сложнее», — приводит Поконьоли Get French Football News.

«Реал» размазал «Монако» с Головиным! Винисиус выдал матч-шедевр и получил овации. Видео
