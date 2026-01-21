Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шишкин назвал двух явных лидеров «Спартака»

Роман Шишкин назвал двух явных лидеров «Спартака»
Комментарии

Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин назвал двух футболистов красно-белых, которые, по его мнению, являются лидерами московского клуба.

«Барко и Маркиньос. Это два самых креативных игрока, которые делают погоду. Одни из лучших футболистов нашего чемпионата. У «Спартака» всегда были проблемы в обороне — хотелось бы, чтобы был сформирован состав. При Станковиче была постоянная ротация. Хочется стабильного состава с небольшой ротацией. Есть Кубок, где без ротации никуда. Новому тренеру будет проще работать со сформированным основным составом», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера испанца Хуана Карседо. В первой части сезона командой руководили Деян Станкович и Вадим Романов.

Материалы по теме
«Краснодар» — фаворит, «Спартак» должен быть в тройке». Шишкин — о близких ему клубах
Эксклюзив
«Краснодар» — фаворит, «Спартак» должен быть в тройке». Шишкин — о близких ему клубах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android