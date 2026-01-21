Роман Шишкин назвал двух явных лидеров «Спартака»

Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин назвал двух футболистов красно-белых, которые, по его мнению, являются лидерами московского клуба.

«Барко и Маркиньос. Это два самых креативных игрока, которые делают погоду. Одни из лучших футболистов нашего чемпионата. У «Спартака» всегда были проблемы в обороне — хотелось бы, чтобы был сформирован состав. При Станковиче была постоянная ротация. Хочется стабильного состава с небольшой ротацией. Есть Кубок, где без ротации никуда. Новому тренеру будет проще работать со сформированным основным составом», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера испанца Хуана Карседо. В первой части сезона командой руководили Деян Станкович и Вадим Романов.