Винисиус стал вторым бомбардиром в истории Лиги чемпионов среди бразильцев

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место среди бразильских бомбардиров в Лиге чемпионов. Это произошло вчера, 20 января, в матче 7-го тура турнира «Реал» одержал уверенную победу над «Монако» со счётом 6:1, в котором 25-летний форвард забил один из голов.

Этот мяч стал 30-м для Винисиуса в Лиге чемпионов, что позволило ему сравняться по количеству голов с Кака, в активе которого также 30 мячей. Лидером списка является Неймар, забивший 43 гола.

Тройка лучших бомбардиров среди игроков сборной Бразилии в Лиге чемпионов выглядит следующим образом: 43 – Неймар («Барселона», «ПСЖ»), 30 – Винисиус Жуниор («Реал»), 30 – Кака («Милан», «Реал»).

В текущем сезоне Винисиус провёл 30 матчей за «Реал», забив семь голов и сделав 11 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 150 млн.