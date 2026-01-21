Скидки
Главная Футбол Новости

Винисиус стал вторым бомбардиром в истории Лиги чемпионов среди бразильцев

Винисиус стал вторым бомбардиром в истории Лиги чемпионов среди бразильцев
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место среди бразильских бомбардиров в Лиге чемпионов. Это произошло вчера, 20 января, в матче 7-го тура турнира «Реал» одержал уверенную победу над «Монако» со счётом 6:1, в котором 25-летний форвард забил один из голов.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

Этот мяч стал 30-м для Винисиуса в Лиге чемпионов, что позволило ему сравняться по количеству голов с Кака, в активе которого также 30 мячей. Лидером списка является Неймар, забивший 43 гола.

Тройка лучших бомбардиров среди игроков сборной Бразилии в Лиге чемпионов выглядит следующим образом: 43 – Неймар («Барселона», «ПСЖ»), 30 – Винисиус Жуниор («Реал»), 30 – Кака («Милан», «Реал»).

В текущем сезоне Винисиус провёл 30 матчей за «Реал», забив семь голов и сделав 11 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 150 млн.

