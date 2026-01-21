«Динамо» Москва назначило нового главврача. Ранее специалист работал в ЦСКА и «Спартаке»

Московское «Динамо» объявило о назначении нового главного врача команды. Им стал Михаил Бутовский, ранее работавший в ЦСКА, «Спартаке» и «Рубине».

«Михаил Бутовский — новый главный врач «Динамо». В своей карьере Михаил входил в медицинский штаб мужской сборной России, работал в ПФК ЦСКА, а также занимал должность главного врача московского «Спартака» и казанского «Рубина».

С мая 2025 года 44-летний специалист являлся главным врачом Национального центра спортивной медицины ФМБА России. Добро пожаловать в клуб!» – сообщает телеграм-канал бело-голубых.

До января 2026 года эту должность занимал Александр Родионов, отработавший в системе столичного клуба почти 10 лет.

После 18 сыгранных матчей Мир Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.