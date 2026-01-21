Чанов: Карседо знает специфику РПЛ, это поможет стабилизировать игру «Спартака»

Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о назначении на пост главного тренера московского «Спартака» Хуана Карседо. Ранее специалист уже работал в клубе в качестве ассистента своего соотечественника Унаи Эмери.

«Карседо работал с Эмери в «Спартаке». Он знает специфику нашего чемпионата. Может, это как раз поможет стабилизировать игру красно-белых. Потому что они то показывают игру, то потом как-то проваливаются. Надо посмотреть, какая будет система, схема игры, какие игроки появятся в команде», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера Хуана Карседо. В первой части сезона командой руководили специалисты Деян Станкович и Вадим Романов.